Vítima atropelada por lancha segue internada após cirurgia no tórax

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O homem atingido por uma lancha enquanto mergulhava no rio, na Ilha do Combu, em Belém, permanece internado e sem previsão de alta médica. O caso ganhou repercussão nacional após um vídeo mostrar o momento em que a embarcação passa sobre o ponto onde a vítima reaparece na superfície.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Elpídio Miranda de Souza Filho apresenta quadro clínico estável após passar por uma cirurgia em decorrência de um trauma torácico.

Ainda de acordo com a Sesma, o paciente está com sinais vitais dentro da normalidade, respirando espontaneamente, sem necessidade de medicamentos para suporte circulatório, aceitando alimentação por via oral e segue acompanhado por uma equipe multiprofissional.

O acidente ocorreu no último domingo (19). Conforme relatos de familiares, Elpídio havia acabado de mergulhar quando foi atingido pela lancha ao retornar à superfície. Após o acidente, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal do Guamá, onde recebeu atendimento.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que, embora não tenha recebido denúncia formal sobre o caso, irá apurar as circunstâncias do acidente para identificar os envolvidos. A corporação também reforçou que intensificou a fiscalização do tráfego aquaviário durante o mês de julho, período em que aumenta a movimentação de embarcações em razão das férias escolares.