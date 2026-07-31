Vítima de acidente que ficou presa embaixo de carro sobrevive; polícia investiga acidente

Airbags foram acionados e veículos ficaram destruídos

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um acidente envolvendo quatro carros e uma motocicleta deixou três pessoas feridas no fim da tarde de quinta-feira (30), na rodovia Duca Serra, no trecho conhecido como “Trevão”, na zona oeste de Macapá. Apesar da gravidade da colisão, não houve registro de mortes.

Segundo informações da Delegacia de Trânsito, entre os feridos está uma mulher que foi atingida por um dos veículos durante a ocorrência. As vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas para unidades de saúde.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram a gravidade do acidente. Em um dos registros, uma das vítimas aparece presa embaixo de um dos carros, sendo socorrida por pessoas que estavam no local até a chegada das equipes de resgate.

Com o impacto da batida, os veículos ficaram bastante danificados. Um dos carros teve os airbags acionados, enquanto outro ficou com a traseira completamente destruída. Equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) controlaram o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Apesar da violência da colisão, não houve mortes e todas as vítimas feridas receberam atendimento médico.