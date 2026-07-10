Viúva de pedreiro morto por linha de pipa consegue consulta e doações para tratar câncer 24h após apelo

Após o apelo, Lenice de Oliveira conseguiu consulta médica e apoio para iniciar o tratamento

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Apenas 24 horas após ter sua história de dor e luta divulgada, a cozinheira Lenice de Oliveira Moreira Viana, de 42 anos, viu a solidariedade transformar a angústia em esperança. Viúva do pedreiro Cleuson Andrade Viana — morto tragicamente no dia 30 de junho por uma linha de pipa com cerol em Santana (AP) —, Lenice gravou um vídeo emocionado para agradecer a enxurrada de apoio que recebeu, tanto financeiro quanto médico.

Diagnosticada com câncer de útero há três meses, Lenice precisava urgentemente de uma cirurgia que não tinha condições de custear. A resposta do público e da comunidade médica foi imediata.

A repercussão da matéria tocou a classe médica local, e um profissional do Hospital da Mulher e Maternidade Mãe Luzia entrou em contato diretamente com Lenice para dar andamento ao seu caso. Ela já passou por uma consulta e avaliação médica inicial, e agora se prepara para os próximos passos, que incluem a realização dos exames pré-cirúrgicos necessários para viabilizar e agendar o procedimento.

Além do suporte médico, a mobilização social garantiu que a parte financeira deixasse de ser um peso para a família, que perdeu seu único provedor.

“Sou grata por cada pessoa que doou, cada centavinho lá. Deu para arrecadar o valor suficiente para a gente arcar com os exames e com o pós-cirúrgico também”, celebrou Lenice em seu pronunciamento.

Os valores arrecadados cobrirão os custos logísticos, exames complementares e o período de recuperação, no qual ela não poderá trabalhar.

Apesar do alívio com o tratamento de saúde, a dor da perda recente do marido ainda é uma ferida aberta. Lenice desabafou sobre a rotina intensa que tem enfrentado, o que a impediu de vivenciar o luto de forma plena.

“Peço que continuem agora me dando força, mas em oração, para que Deus possa confortar meu coração nessa fase. Eu não tive ainda nem tempo para ter o luto do meu esposo devido a essa correria que eu estou de buscar cirurgia e resolver burocracias”, destacou.

Quem ainda desejar estender a mão e contribuir com o tratamento e o sustento da família pode entrar em contato com Lenice pelo telefone e WhatsApp (96) 99970-0240. As doações financeiras também podem ser feitas diretamente via Pix (Nubank) utilizando o mesmo número como chave: 9699970-0240, em nome de Lenice de Oliveira Moreira Viana.

Relembre o caso

Cleuson Andrade Viana, de 39 anos, faleceu após ser atingido no pescoço por uma linha cortante de pipa enquanto voltava do trabalho de motocicleta, em Santana. Ele deixou a esposa e dois filhos adolescentes, de 15 e 16 anos, além dos sogros idosos e um cunhado com deficiência que dependiam de seu sustento. O uso de cerol e linhas cortantes é proibido por lei no município, mas a fiscalização e a conscientização ainda enfrentam desafios para evitar novas tragédias.