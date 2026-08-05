Adolescente confessa execução de motorista de aplicativo e polícia apreende pistola usada no crime

Apenas duas horas após o homicídio no Bairro Provedor I, Polícia Civil apreendeu o menor de 17 anos que atirou na vítima e prendeu o comparsa que forneceu e escondeu a arma de fogo.

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Por OLHO DE BOTO, de Santana

A Polícia Civil do Amapá deu uma resposta rápida ao assassinato do motociclista de transporte por aplicativo Ricardo da Silva Brito, de 24 anos, executado a tiros na tarde desta terça-feira (4), no bairro Provedor I, em Santana. Apenas duas horas após o homicídio, um adolescente de 17 anos, apontado como autor dos disparos, foi apreendido, e um homem maior de idade, acusado de fornecer e esconder a arma utilizada no crime, também foi preso.

Segundo o delegado Anderson Ramos, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, o crime ocorreu por volta das 14h, e cerca de duas horas depois, os dois suspeitos já estavam sob custódia da Polícia Civil.

“A resposta foi muito rápida. Mobilizamos toda a equipe da 1ª DP assim que tomamos conhecimento do homicídio. Em poucas horas identificamos o autor, localizamos os envolvidos e apreendemos a arma usada no crime”, destacou o delegado.

Durante as diligências, os policiais recuperaram uma pistola calibre .40, de uso restrito, utilizada na execução.

Ainda de acordo com Ramos, o adolescente confessou ter cometido o crime. Em depoimento, ele revelou que pegou a arma emprestada com o comparsa ainda pela manhã, executou a vítima e, logo em seguida, devolveu a pistola para que o homem a escondesse novamente.

O maior de idade também confessou participação no caso e admitiu que entregou a arma ao adolescente já sabendo que ela seria utilizada para matar um rival ligado a uma organização criminosa.

Em depoimento, o adolescente afirmou que decidiu executar a vítima porque estaria sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa após mudanças na área onde morava.

“A ameaça relatada por ele é do início do ano. Isso, evidentemente, não justifica a execução”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil informou ainda que a vítima também integrava uma organização criminosa, reforçando a principal linha de investigação de que o homicídio está relacionado à disputa entre facções.

Os dois envolvidos foram localizados escondidos na residência de uma familiar do adolescente, onde receberam voz de prisão e apreensão. O caso segue sob investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Santana para identificar possíveis outros participantes e esclarecer todos os detalhes da execução.