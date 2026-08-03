Assassino confesso de esposa frentista é transferido para o Iapen

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Justiça do Amapá converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de Adriano e Silva Pinheiro, de 49 anos, acusado de assassinar a esposa, a jovem frentista Emilly Darck Vanzeler Canela, de 22 anos, com um tiro na cabeça. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no domingo (3), e o investigado foi transferido ainda no mesmo dia para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá preso enquanto aguardará a conclusão do inquérito policial e do processo criminal.

O inquérito e o processo estão em segredo de justiça. Emilly foi morta na manhã de sábado (1º), quando seguia para o trabalho dirigindo o próprio carro, na saída do bairro Jardim de Deus, às margens da Rodovia Duca Serra, entre Macapá e Santana. O caso, inicialmente tratado como homicídio, ganhou novos contornos poucas horas depois, quando Adriano confessou aos policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA) que havia matado a companheira por ciúmes. Na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no entanto, ele optou por permanecer em silêncio.

Segundo a investigação, o comportamento do suspeito chamou a atenção desde os primeiros momentos. Após o crime, ele permaneceu no local acompanhando o trabalho das equipes policiais e conversando com o delegado Rômulo Viegas, responsável pelas investigações, numa aparente tentativa de afastar suspeitas.

A versão começou a ruir quando policiais do GTA o acompanharam até a residência do casal para verificar se o uniforme de trabalho da vítima estava no imóvel. No local, Adriano passou a chorar e revelou que havia executado a esposa. Conforme relatou aos militares, já pensava em cometer o crime havia cerca de 15 dias, motivado pela desconfiança de uma suposta traição. Ele afirmou que Emilly costumava sair sozinha e que, na noite anterior ao feminicídio, viu uma notificação no celular dela que reforçou suas suspeitas, decidindo então colocar o plano em prática.

Adriano também admitiu ter retirado uma câmera de segurança da frente da residência do casal já com o intuito de encobrir o crime. Com a conversão da prisão em preventiva, normalmente nestes casos a Justiça entende que há perigo à ordem pública e risco de fuga, por isso mantém a prisão até o fim das investigações ou do processo criminal.