Em convenção com 30 mil na orla, MDB oficializa Acácio ao Senado

Evento também homologou as candidaturas de Júnior Favacho à Assembleia Legislativa e de Francisca Favacho à Câmara Federal

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Macapá (AP)

O MDB oficializou, neste sábado (2), a candidatura de Acácio Favacho ao Senado Federal durante convenção partidária realizada na orla de Macapá. O evento reuniu um público estimado em cerca de 30 mil pessoas e homologou ainda a chapa proporcional do partido para a disputa das eleições deste ano no Amapá.

A convenção contou com caravanas de diversos municípios amapaenses, além da participação de lideranças, militantes e pré-candidatos da legenda. A mobilização reforçou a presença do MDB no interior do estado e marcou a apresentação do grupo político para a campanha eleitoral.

Durante o ato, também foram oficializadas as candidaturas de Júnior Favacho a deputado estadual e de Francisca Favacho a deputada federal. A homologação dos três nomes evidenciou a atuação política da família Favacho e a estratégia do partido de ampliar sua representação nas esferas estadual e federal.

Em discurso, Acácio Favacho agradeceu a participação da militância e das caravanas vindas do interior, afirmando que a mobilização demonstra a união do partido e o apoio popular à sua candidatura. O emedebista também reafirmou o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do Amapá e pela ampliação de oportunidades para a população no Senado Federal.