Em Oiapoque, Feira Internacional reúne negócios do Amapá e da Guiana

Por RODRIGO ÍNDIO, de Oiapoque (AP)

Entre o aroma da gastronomia regional, o vai e vem dos visitantes e a mistura de idiomas que ecoa pelos corredores do Estádio Municipal Natizão, a 3ª Feira Internacional de Oiapoque revela muito mais do que produtos expostos. O evento reúne histórias de empreendedorismo, geração de renda e integração entre povos do Brasil e do Platô das Guianas. Um dos exemplos é o da artesã Josenilda Ferreira, conhecida como Dona Jojô, que há mais de quatro décadas transforma fibras da floresta em peças de artesanato.

Natural de Tartarugalzinho, Dona Jojô começou a produzir artesanato aos 15 anos, ensinada pela mãe. Hoje, aos 57 anos, confecciona bolsas, crochês e sousplats utilizando fibras de bananeira, buriti e tucumã coletadas por ela mesma. O trabalho atravessou fronteiras e ajudou a transformar a realidade da família.

“Comecei a produzir meu trabalho com 15 anos. Minha mãe me ensinou e até hoje eu estou nesse ramo”, conta Jojô.

Foi também com a renda obtida pelo artesanato que ela conseguiu criar e formar os três filhos.

“Esse evento para mim é algo muito importante. Ganho meu dinheirinho para sobreviver com meus filhos”, afirma a artesã, que já expôs seus produtos em estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro.

A integração internacional também é um dos destaques da feira. Vinda da Guiana Francesa, Léa Hugret, assistente administrativa da empresa Niakrafting, participa do evento para divulgar passeios de canoa, caiaque e rafting oferecidos no país vizinho. Para ela, a feira amplia a visibilidade do turismo na região de fronteira.

“Estamos muito felizes de estar aqui. O evento é uma oportunidade incrível para se fazer conhecer pelo povo brasileiro e receber esse público para nos visitar na Guiana”, destaca Léa.

Realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, a Feira Internacional de Oiapoque reúne 84 expositores em uma estrutura de 2.400 metros quadrados e aposta na integração econômica entre Brasil, Guiana Francesa e Suriname. Para o governador Clécio Luís, o principal legado do evento está na continuidade das relações comerciais construídas durante a programação.

“É o quarto ano consecutivo nesses moldes e esta é, sem dúvidas, a maior de todas. O principal é o volume de negócios realizados. Quando a feira termina, ela não acaba: deixa a semente do ambiente produtivo no Oiapoque. Empresários da Guiana Francesa, do Suriname e do Brasil fazem esse intercâmbio, e os negócios continuam acontecendo”, afirmou.

A superintendente do Sebrae Amapá, Alcilene Cavalcante, ressaltou que a feira vai além das atrações culturais e gastronômicas, consolidando-se como um ambiente estratégico para novos investimentos.

“Tem diversão, tem cultura e tem comida boa na praça de alimentação, mas ela é, principalmente, uma feira de negócios internacionais. São rodadas com empresários, comissões e autoridades da indústria e do comércio da Guiana e do Platô das Guianas reunidas aqui”, explicou.

Além da exposição de produtos e das rodadas de negócios, a edição de 2026 abriu espaço para debates sobre oportunidades na cadeia do petróleo e gás, eficiência energética e qualificação de empreendedores, com ações da Petrobras, da Equatorial Energia, da Caravana Rural e da Carreta Empreendedora do Sebrae, reforçando o papel da feira como vitrine para o desenvolvimento econômico da região de fronteira.