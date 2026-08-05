Expofeira terá ‘Sexta Elas Pescam’ e pesca solidária com doação de alimentos

Visitantes poderão pescar em troca da doação de 1 quilo de alimentos

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Quem visitar a Expofeira do Amapá 2026 poderá participar de mais uma edição do projeto Troque e Pesque, promovido pela Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq). A iniciativa une lazer e solidariedade, incentivando o consumo de pescado e a doação de alimentos para instituições sociais.

Para participar, basta doar 1 quilo de arroz ou feijão. Em troca, o visitante recebe o direito de pescar até dois peixes, seguindo as regras estabelecidas pela organização.

A programação acontece entre os dias 9 e 16 de agosto, com exceção dos dias 12 e 13, quando haverá uma parada técnica. Um dos destaques é a “Sexta Elas Pescam”, no dia 14 de agosto, das 8h às 12h, com horário exclusivo para mulheres. À tarde, a atividade volta a ser aberta ao público.

O Troque e Pesque será realizado dentro da programação da Expofeira e funcionará das 8h às 17h na maior parte dos dias. No encerramento, em 16 de agosto, a atividade será realizada das 8h às 14h. Além de garantir momentos de lazer para toda a família, a ação também contribui para ajudar instituições sociais por meio das doações arrecadadas.