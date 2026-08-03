Forças de segurança aumentam vigilância em rios para combater tráfico e outros crimes

Reforço operacional priorizou rotas de grande circulação de pessoas e mercadorias

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Operação Águas Seguras reforçou o policiamento nos rios do Amapá durante o último fim de semana, com ações voltadas ao combate à criminalidade e à proteção de passageiros e comunidades ribeirinhas.

A ofensiva, realizada no sábado e domingo (2), foi coordenada pela Diretoria de Operações (DOP) da Polícia Militar e contou com equipes da Companhia de Operações Especiais (COE), do BOPE, e da Companhia de Policiamento Fluvial do Batalhão Ambiental. O objetivo foi intensificar o patrulhamento ostensivo nas principais rotas fluviais da Região Metropolitana de Macapá e municípios vizinhos, consideradas estratégicas devido ao uso crescente por organizações criminosas para o transporte de drogas, armas, mercadorias ilegais e outros crimes.

Durante a operação, policiais militares utilizaram lanchas de patrulhamento para fiscalizar embarcações de passageiros, portos, igarapés e pontos considerados sensíveis. As equipes realizaram abordagens diurnas e noturnas, inspecionando áreas comuns das embarcações, onde passageiros costumam viajar em redes, além de efetuarem checagens de rotina em pessoas e cargas para impedir o transporte de materiais ilícitos.

Além do enfrentamento à criminalidade, a Operação Águas Seguras teve caráter preventivo, buscando ampliar a presença policial em uma das principais vias de deslocamento da população amapaense. Os rios são fundamentais para o transporte de pessoas, mercadorias e para o sustento de diversas comunidades ribeirinhas.

Com o reforço do policiamento fluvial, a Polícia Militar pretende aumentar a sensação de segurança de trabalhadores, moradores e passageiros que utilizam diariamente a extensa malha hidrográfica do estado, fortalecendo o controle das rotas aquáticas e dificultando a atuação de grupos criminosos.