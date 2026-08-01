Franceses são flagrados com drogas por cão farejador em posto de fiscalização

Estrangeiros viajavam em ônibus intermunicipal quando foram flagrados com a posse dos entorpecentes

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma ofensiva das forças de segurança no município de Oiapoque, na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, terminou com a apreensão de entorpecentes e a prisão de dois estrangeiros por tráfico de drogas, no início da noite desta sexta-feira (31).

A ação fez parte da Operação Redecarga, integrada ao programa Brasil Contra o Crime Organizado, e reuniu policiais da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, equipes do Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As equipes montaram uma barreira tática em um trecho da rodovia que corta o município de Oiapoque, com o objetivo de reforçar o combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira. Durante as abordagens, um ônibus de linha intermunicipal foi parado no posto de fiscalização da PRF. Na revista ao veículo, um dos cães farejadores do Canil do Bope indicou a presença de drogas pertencentes a dois passageiros de nacionalidade francesa. Após a confirmação do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão.

Por se tratar de uma ocorrência com características de crime transfronteiriço e envolvendo cidadãos estrangeiros, os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque.

A Operação Redecarga integra as ações permanentes do programa Brasil Contra o Crime Organizado, que intensifica o combate às organizações criminosas e ao tráfico internacional de entorpecentes na faixa de fronteira do Amapá.