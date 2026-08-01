Frentista é morta dentro de carro com tiro na cabeça quando saía para trabalhar

Polícia trata o caso inicialmente como latrocínio, mas não descarta execução

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil investiga a morte da funcionária de um posto de combustível identificada como Emilly Darck Vanzeler Canela, de 22 anos, encontrada na manhã deste sábado (1º) dentro de um Volkswagen Gol branco, em uma rua que sai do bairro Jardim de Deus, às margens da Rodovia Duca Serra, na saída de Santana. A jovem, que saía para o trabalho, era moradora do bairro e apresentava um ferimento na cabeça provocado por disparo de arma de fogo.

Segundo o delegado Rômulo Viegas, as primeiras informações apontam que o autor do crime estava dentro do veículo com a vítima no momento do disparo. A principal linha de investigação é a de latrocínio (roubo seguido de morte), já que o celular de Emilly não foi localizado e os pertences estavam revirados no interior do carro. A suspeita é de que o criminoso tenha abordado a jovem, entrado no veículo e cometido o crime enquanto ela seguia para o trabalho.

“Juntamente com a perícia acompanhamos a situação do carro e o caso está sendo primeiramente tratado como latrocínio. Foi encontrada com disparo de arma de fogo na cabeça, aparentemente uma pistola .380, com os pertences revirados no carro. Ao que tudo indica, um assalto por conta do local mais ermo, da hora. Eles se aproveitaram. Agora vão começar as investigações”, afirmou o delegado.

A perícia também identificou que o disparo foi efetuado de dentro para fora do veículo, reforçando a hipótese de que o atirador estivesse no interior do automóvel. O crime ocorreu em uma área considerada de risco, sob influência de uma facção criminosa que atua no bairro Jardim de Deus.

Apesar da linha inicial de investigação apontar para latrocínio, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de que Emilly tenha sido alvo de um homicídio premeditado. As investigações buscam esclarecer a motivação do crime, identificar o autor e verificar se houve participação de outras pessoas.

A polícia procura possíveis testemunhas e analisa imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades da rodovia para reconstruir os últimos momentos da vítima. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais de denúncia.