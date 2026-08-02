Júnior Favacho é oficializado candidato à reeleição para deputado estadual em convenção do MDB

Ato político na orla de Macapá reuniu cerca de 30 mil pessoas e também homologou as candidaturas de Acácio Favacho ao Senado e Francisca Favacho à Câmara Federal

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Macapá (AP)

O deputado estadual Júnior Favacho teve sua candidatura à reeleição homologada durante a Convenção Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), realizada neste sábado, na orla de Macapá.

O evento reuniu uma multidão estimada em aproximadamente 30 mil pessoas, entre militantes, apoiadores, lideranças políticas, candidatos e caravanas de diferentes municípios do Amapá. A mobilização foi marcada pela presença das bandeiras do partido, pela participação popular e pela demonstração de unidade do MDB para a disputa eleitoral deste ano.

Ao colocar novamente seu nome à disposição da população amapaense, Júnior Favacho destacou o trabalho realizado ao longo do mandato e renovou o compromisso de continuar atuando pelo desenvolvimento do estado, pela geração de emprego e renda e pelo fortalecimento de quem produz, empreende e movimenta a economia.

Trabalho e compromisso com o desenvolvimento

Durante sua atuação parlamentar, Júnior Favacho tem defendido pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico, à agricultura familiar, ao agronegócio, à segurança jurídica, à regularização fundiária, à infraestrutura e à atração de investimentos para o Amapá.

O deputado também tem marcado sua atuação pela presença nos municípios, pelo diálogo com diferentes setores da sociedade e pela defesa de iniciativas que transformem o potencial econômico do estado em oportunidades concretas para a população.

Em sua mensagem durante a convenção, Júnior reforçou que sua caminhada política está baseada no trabalho.

“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sempre procurei trabalhar pelo nosso povo, ouvindo, fiscalizando e lutando pelo desenvolvimento do Amapá. Meu nome é trabalho, mas pode me chamar de Júnior Favacho. Bora na Fé”, declarou.

Caravanas e força do MDB nos municípios

A convenção transformou a orla de Macapá em um grande ponto de encontro estadual. Caravanas de diversos municípios participaram do evento, reunindo eleitores, simpatizantes, lideranças e candidatos do interior.

A presença das delegações municipais demonstrou a capilaridade do MDB no Amapá e o trabalho de articulação política desenvolvido pelo partido em diferentes regiões do estado.

Além da candidatura de Júnior Favacho à Assembleia Legislativa, a convenção oficializou dezenas de nomes para as disputas de deputado estadual e deputado federal, formando as chapas proporcionais do partido.

Acácio Favacho ao Senado

Outro momento importante da convenção foi a homologação da candidatura do deputado federal Acácio Favacho ao Senado Federal.

Presidente estadual do MDB, Acácio agradeceu a presença da população e das caravanas vindas do interior, destacando a força da mobilização e o compromisso de ampliar sua atuação em defesa do Amapá.

“Ver essa multidão hoje na orla de Macapá, com caravanas vindas de tantos municípios do nosso Amapá, me emociona profundamente e mostra que estamos no caminho certo. Esta convenção é a prova viva da união do nosso povo e da força do MDB”, afirmou Acácio.

Francisca Favacho candidata a deputada federal

A convenção também confirmou o nome de Francisca Favacho como candidata a deputada federal.

Com uma trajetória marcada pela proximidade com as pessoas e pela atuação política, Francisca retorna à disputa eleitoral buscando representar o Amapá na Câmara dos Deputados.

As candidaturas de Júnior Favacho, Acácio Favacho e Francisca Favacho ampliam a participação do grupo político nas esferas estadual e federal, dentro da chapa apresentada pelo MDB.

Bora na Fé

Com a candidatura homologada, Júnior Favacho inicia uma nova etapa de sua caminhada política, levando como mensagem de campanha o slogan “Bora na Fé”.

A expressão representa a fé em Deus, no trabalho, nas pessoas e no potencial do Amapá, além do compromisso de continuar transformando diálogo, experiência e presença em resultados para a população.