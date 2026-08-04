Macapá conclui climatização de todas as escolas da rede municipal com 751 centrais de ar

Recursos destinados pelo deputado federal Acácio Favacho permitiram a instalação dos equipamentos em unidades da educação infantil e do ensino fundamental da capital

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Macapá (AP)

A rede municipal de ensino de Macapá passou a contar com todas as escolas climatizadas após a instalação de 751 centrais de ar-condicionado em unidades da educação infantil e do ensino fundamental. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Acácio Favacho.

Do total, 350 aparelhos foram destinados às escolas de educação infantil, com investimento de R$ 816 mil. Já o ensino fundamental recebeu 401 centrais de ar, em um aporte de R$ 1,35 milhão, contemplando escolas dos anos iniciais e finais.



Segundo o parlamentar, a climatização busca melhorar as condições de aprendizagem e de trabalho nas salas de aula, especialmente em uma cidade onde as temperaturas frequentemente ultrapassam os 32°C. Favacho afirmou que o conforto térmico contribui para o rendimento de estudantes e professores.

Além de atender toda a rede municipal de Macapá, a iniciativa deve servir como referência para ampliar a climatização das escolas em outros municípios do Amapá, por meio de novas articulações para obtenção de recursos.