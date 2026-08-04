EDUCAÇÃO

Macapá conclui climatização de todas as escolas da rede municipal com 751 centrais de ar

4, agosto, 2026
Recursos destinados pelo deputado federal Acácio Favacho permitiram a instalação dos equipamentos em unidades da educação infantil e do ensino fundamental da capital
Compartilhamentos

Macapá (AP)

A rede municipal de ensino de Macapá passou a contar com todas as escolas climatizadas após a instalação de 751 centrais de ar-condicionado em unidades da educação infantil e do ensino fundamental. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Acácio Favacho.

Do total, 350 aparelhos foram destinados às escolas de educação infantil, com investimento de R$ 816 mil. Já o ensino fundamental recebeu 401 centrais de ar, em um aporte de R$ 1,35 milhão, contemplando escolas dos anos iniciais e finais.

Equipamentos foram instalados em escolas da educação infantil e do ensino fundamental da capital. Fotos: divulgação

Deputado Acácio Favacho destinou recursos para modernizar as escolas da capital


Segundo o parlamentar, a climatização busca melhorar as condições de aprendizagem e de trabalho nas salas de aula, especialmente em uma cidade onde as temperaturas frequentemente ultrapassam os 32°C. Favacho afirmou que o conforto térmico contribui para o rendimento de estudantes e professores.

Além de atender toda a rede municipal de Macapá, a iniciativa deve servir como referência para ampliar a climatização das escolas em outros municípios do Amapá, por meio de novas articulações para obtenção de recursos.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!