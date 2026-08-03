Mãe deixa criança sozinha em carro para ir à festa e veículo tem vidro quebrado para resgate

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma criança de aproximadamente 2 anos foi resgatada após ser encontrada sozinha dentro de um carro estacionado na Praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. O caso ocorreu na madrugada de sábado (1º), durante a programação do Fest Verão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um sargento da Polícia Militar, que estava de folga, decide quebrar o vidro do veículo para retirar a criança. Antes de agir, ele avisa às pessoas que acompanhavam a ocorrência que a medida era necessária para preservar a vida do menino.

Segundo testemunhas, a criança foi vista chorando sozinha dentro do automóvel. Após o resgate, ela foi retirada sem ferimentos. Os responsáveis foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passou a ser investigado.

Empresa diz que veículo era usado sem autorização

Após a repercussão do caso, a empresa proprietária do veículo divulgou uma nota esclarecendo que o automóvel estava sendo utilizado por dois colaboradores fora do expediente e sem autorização.

Segundo o sócio-proprietário, Nelson Júnior, os funcionários estavam acompanhados de duas mulheres, sendo que uma delas é mãe da criança. Conforme a apuração interna da empresa, o menino permaneceu dormindo no interior do veículo enquanto os adultos se ausentaram para participar da festa.

A empresa afirmou repudiar a conduta dos envolvidos, ressaltou que eles não estavam a serviço da companhia e informou que adotou medidas administrativas. Também declarou estar colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. O empresário lamentou que a identificação visual do veículo tenha associado a imagem da empresa ao episódio e pediu desculpas à população pelos transtornos causados.

“Foi uma decisão exclusivamente pessoal dos envolvidos. Em nenhum momento eles estavam a serviço do Grupo Telecom cumprindo qualquer atividade da empresa ou autorizados a usar o veículo. Eu como sócio da empresa repúdio esse tipo de comportamento”, disse ele em um vídeo divulgado nas redes após a repercussão do caso.

A Polícia Civil apura as circunstâncias em que a criança foi deixada sozinha dentro do automóvel e irá verificar a eventual responsabilidade criminal dos adultos envolvidos.