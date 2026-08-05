Motorista que fugiu após atropelar policial do Bope com filho de 2 anos no colo é procurado

Câmeras de segurança registraram o momento em que a caminhonete branca atingiu o militar de folga e a criança na Avenida Mário Cruz; polícia pede apoio da população com denúncias.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e seu filho, de apenas dois anos, foram atropelados por uma caminhonete branca no Centro da capital amapaense. O caso aconteceu no fim da noite de 31 de julho, mas, até o momento, o motorista não foi identificado.

​Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Mário Cruz, entre as ruas Cândido Mendes e Binga Uchôa, registraram toda a ação.

No vídeo, o militar , que estava de folga, aparece caminhando pela lateral da via com o filho no colo, acompanhado da esposa, a caminho do veículo da família que estava estacionado. Poucos segundos depois, a caminhonete branca surge pela via e atinge o policial e a criança.

​Após o impacto, o condutor da picape acelerou e fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro às vítimas.

​Pai e filho tiveram lesões e precisaram ser encaminhados para atendimento médico de urgência.

​A família e as autoridades pedem o apoio da população para localizar a caminhonete envolvida e identificar o motorista responsável. Qualquer informação sobre a localização do veículo ou paradeiro do condutor pode ser repassada anonimamente pelo número 190.