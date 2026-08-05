‘Mula do tráfico’ da FTA é presa com mais de 11 quilos de drogas em Macapá

Mulher de 22 anos foi abordada pelo Bope no Bairro Congós; ela confessou que recebia R$ 1 mil por semana de criminoso preso para transportar entorpecentes em motocicleta.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Uma mulher apontada como ‘mula do tráfico’ da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA) foi presa em flagrante pela Companhia de Choque do Bope nesta terça-feira (4), no bairro Congós, zona sul de Macapá. Com ela, os policiais apreenderam mais de 11 quilos de drogas, além de porções de crack e uma balança de precisão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da viatura 3122 realizava patrulhamento quando recebeu informações da Inteligência da PM (CIPOM) de que a suspeita estaria transportando entorpecentes em uma motocicleta de placa UKO1A97 pela Avenida Nilo Almeida.

Os militares seguiram até o endereço indicado e flagraram a mulher deixando uma vila de apartamentos na motocicleta denunciada. Durante a abordagem, duas barras de maconha foram encontradas no baú do veículo.

Questionada sobre a origem da droga, Maria Heleane, de 22 anos, confessou que o entorpecente pertencia a um criminoso preso, conhecido pelo apelido de “Duque”. Ela ainda revelou que havia sido recrutada pela facção há cerca de dois meses para atuar no transporte de drogas e que recebia R$ 1 mil por semana pelas entregas.

A mulher também informou aos policiais que mantinha uma quantidade maior de entorpecentes em seu apartamento. No imóvel, os militares encontraram aproximadamente 11 quilos de maconha, quatro porções de crack e uma balança de precisão sobre uma bancada, reforçando as evidências do tráfico.

Diante da confissão e do material apreendido, Maria Heleane recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Todo o entorpecente e os demais objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial.