Na expectativa do petróleo, família de Santana se muda para o Oiapoque para vender caldos das 18h às 7h

Negócio familiar funciona no período noturno e já vende até 30 potes por noite pelas ruas do extremo norte do Amapá

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Oiapoque (AP)

Quando os primeiros raios de sol começam a cortar o céu do Oiapoque, por volta das sete da manhã, Marcos Almeida, de 28 anos, finalmente fecha a conta de mais uma jornada de trabalho. Para a maioria das pessoas, o day está apenas começando; para ele, é o fim de uma maratona que começou ainda na tarde do dia anterior, às 18h.

Enquanto a cidade dorme, o rapaz vindo do bairro Provedor 1, em Santana, percorre as ruas do município que marca a fronteira norte do Brasil. Não há cansaço que apague o carisma no rosto de Marcos. Com um jargão na ponta da língua e uma abordagem calorosa, ele aborda moradores, trabalhadores noturnos e boêmios, oferecendo mais do que comida: entrega acolhimento em potes fumegantes.

A caminhada até ali, no entanto, foi bem mais longa do que o trajeto diário do delivery. Há pouco mais de três meses, movido pelas notícias sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial — que promete transformar a economia da região —, Marcos arrumou as malas. Não foi sozinho. Ao seu lado, a esposa e a razão de todo o esforço, a pequena Savannah, de apenas dois anos.

“A gente largou tudo lá e decidiu vir para cá. Estamos reconstruindo nossa vida aqui, graças a Deus”, conta Marcos.

O empreendimento não leva o nome de uma grande rede ou de termos pomposos por acaso. Chamado de Savannah Fast Food, o negócio é uma verdadeira declaração de amor em forma de comida. A logo estampada nos potes traz a imagem da própria filha, que, segundo o pai orgulhosamente relata, já “ajuda” à sua maneira, enchendo o ambiente de vida e dando forças para o casal cozinhar.

A operação é totalmente familiar e traz o cuidado de quem cozinha para a própria casa. Na cozinha, Marcos e a esposa preparam cada receita com uma atenção quase cirúrgica aos detalhes, garantindo alimentos saudáveis e temperados na medida certa. Com o apoio fundamental de um amigo, o trio transforma ingredientes rigorosamente selecionados em caldos ricos, encorpados e profundamente reconfortantes.

A grande estrela do cardápio é a Sopa de Ouro da Savannah, uma receita reforçada que combina tutano, rabada, agulha, legumes frescos e massa. O grande diferencial está no preparo leve e sem uma gota de óleo, pensado para alimentar com substância sem pesar no estômago.

Para quem prefere a textura cremosa da mandioca, o Caldo de Quenga surge como uma opção irresistível, unindo a macaxeira batida no liquidificador a um frango desfiado bem temperado, finalizado com ovo cozido por cima. Já o Caldo Real segue essa mesma base aveludada de macaxeira e ovo, mas substitui o frango pelo sabor marcante e suculento do acém.

Tudo é pensado para agradar desde quem busca cura para a ressaca nas primeiras horas da manhã até crianças e pessoas doentes que precisam de um alimento leve e nutritivo. Cada porção sai a R$ 20, acompanhada de torrada crocante, limão, pimenta, colher e lenço — pequenos detalhes que revelam o capricho da família.

Se a receita conquista pelo paladar, o atendimento ganha pelo coração. Marcos se define como um “vendedor nato”. Na rua, a venda não é fria: tem brincadeira, tem conversa e tem alegria. E é justamente esse carisma que fez o negócio “estourar” na cidade em tão pouco tempo.

Com vendas que variam entre 20 e 30 potes por noite — volume que aumenta nos fins de semana —, a meta do casal agora é dar o próximo passo. A família planeja implantar um carrinho físico na cidade para fixar a marca, sem abrir mão do serviço móvel.

“A curto prazo, queremos colocar um carrinho para o cliente ir até a gente. Mas eu ainda vou continuar na rua fazendo esse corre, indo para cima e para baixo entregando pro pessoal na casa deles”, planeja o empreendedor.

Hoje, a Savannah Fast Food já pode ser encontrada no Google Maps, no Instagram e no TikTok, mas a maior propaganda ainda é o boca a boca. Se alguém desembarca no Oiapoque e pergunta por uma boa sopa para aquecer a noite, a resposta costuma ser uma só.

Para Marcos, a folga de terça-feira é o único momento de pausa em uma rotina intensa, mas o cansaço desaparece diante da certeza de que o futuro da família está sendo desenhado com as próprias mãos. Na terra que espera pelo futuro do petróleo, é o suor diário, a garra de um pai e o sabor de uma sopa feita com amor que já estão movimentando a vida no extremo norte do Amapá.