Oiapoque ganha duas escolas indígenas reconstruídas com investimento de R$ 4,7 milhões

Obras nas aldeias Kumarumã e Manga beneficiam mais de 600 estudantes com novas estruturas, tecnologia e kits pedagógicos

Compartilhamentos

De Oiapoque (AP)

Duas escolas indígenas passaram a contar com novas estruturas em Oiapoque, no extremo norte do Amapá. Nesta quinta-feira (30), o Governo do Estado entregou a reforma e ampliação da Escola Indígena Estadual Camilo Narciso, na Aldeia Kumarumã, e a reconstrução da Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá, na Aldeia Manga. As obras receberam investimentos superiores a R$ 4,7 milhões.

As duas unidades atendem, juntas, mais de 600 estudantes da educação infantil ao ensino médio. Além das intervenções na infraestrutura, as escolas receberam novos mobiliários, equipamentos tecnológicos, internet via satélite e kits pedagógicos para fortalecer as atividades em sala de aula.

Na Aldeia Kumarumã, a Escola Camilo Narciso recebeu investimento de R$ 1,64 milhão. A obra incluiu reforma e ampliação da estrutura, com novas salas de aula, revitalização dos espaços existentes, melhorias nos banheiros e na cozinha, revisão da cobertura, modernização das instalações elétricas, implantação de piso tátil e pintura geral.

A unidade também foi equipada com mobiliário, equipamentos para cozinha e refeitório, 243 kits escolares e um laboratório móvel com 36 notebooks conectados à internet via satélite. A escola atende cerca de 270 alunos e aproximadamente 40 professores.

Fundada em 1934, a Escola Camilo Narciso é uma das mais antigas do território indígena do Uaçá e desempenha papel importante na preservação da identidade cultural das comunidades da região. Para a direção da escola, a nova estrutura melhora as condições de ensino e representa uma conquista para estudantes, professores e moradores da aldeia.



Na Aldeia Manga, a Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá foi totalmente reconstruída com investimento de R$ 3,08 milhões. A nova estrutura conta com dez salas de aula, biblioteca, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), espaços administrativos, cozinha, refeitório e banheiros acessíveis.

A escola também recebeu computadores, notebooks, internet via satélite, novos móveis e kits pedagógicos. Atualmente, a unidade atende 378 estudantes indígenas da educação infantil ao ensino médio. Segundo a direção, a reconstrução atende a uma reivindicação antiga da comunidade e amplia as condições para o desenvolvimento das atividades escolares.



As inaugurações reuniram estudantes, professores, lideranças indígenas e representantes do governo estadual. A programação foi marcada por apresentações culturais, entre elas a tradicional Dança do Turé, manifestação ancestral dos povos indígenas da região que celebra a espiritualidade e reforça a preservação da identidade cultural.