PM apreende 800 litros de combustível transportados de forma irregular; destino seria garimpo

Denúncia levou policiais até a caminhonete, onde foram encontrados 16 galões de gasolina sem documentação para o transporte

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma ação da Polícia Militar do Amapá (PM-AP) resultou na apreensão de aproximadamente 800 litros de gasolina que estavam sendo transportados de forma irregular em uma caminhonete, na noite deste sábado (1º), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Uma denúncia indicava que o destino do combustível seriam garimpos da região.

De acordo com as informações, a equipe do 11º Batalhão recebeu uma denúncia informando que um veículo de cor branca, coberto com uma lona laranja, estaria saindo de um posto de combustível transportando o produto de forma irregular.

Com base nas características repassadas, os policiais localizaram o veículo trafegando pela Avenida Tancredo Neves. Após acompanhamento, a abordagem foi realizada, quando foi constatada a irregularidade. Na carroceria da caminhonete havia 16 galões de combustível.

Durante a verificação, o condutor, de 29 anos, não soube informar o destino da carga e não apresentou documentação que autorizasse o transporte do combustível. Além disso, foi constatado que ele não possuía habilitação específica para conduzir produtos dessa natureza. Diante da situação, o motorista foi encaminhado à delegacia do município, juntamente com o veículo e o material apreendidos.