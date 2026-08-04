EM MACAPÁ

Polícia prende homem procurado por homicídio durante abordagem de rotina

4, agosto, 2026
Suspeito foi localizado por militares da Força Tática após consulta aos sistemas de segurança
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O foragido da Justiça Jefferson Menezes Damasceno, de 42 anos, procurado pelo crime de homicídio, foi preso por militares do Batalhão de Força Tática na tarde desta segunda-feira (3), por volta das 15h30, durante patrulhamento no bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas ostensivas quando avistou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Durante a abordagem e a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra Jefferson.

Acusado foi conduzido para o Ciosp. Fotos: Olho de Boto/Portal SelesNafes.Com

Sem oferecer resistência, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça.

A Polícia não divulgou detalhes sobre o homicídio atribuído ao investigado nem as circunstâncias que motivaram a expedição do mandado de prisão.

Seles Nafes
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