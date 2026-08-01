PSTU oficializa Carlos Cley e Ana Paula na disputa pelo Governo do Amapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, na noite desta sexta-feira (31), os nomes de Carlos Cley Ramos Paiva para o Governo do Amapá e de Ana Paula Pinheiro de Araújo para a Vice-Governadoria nas eleições de 2026. A homologação ocorreu durante a Convenção Estadual da legenda, realizada na sede do Sindicato dos Rodoviários, em Macapá, com a presença de militantes, filiados, simpatizantes e representantes de movimentos sociais.

Ao apresentar a chapa, o partido reafirmou que pretende disputar as eleições com um programa voltado à classe trabalhadora e independente dos grupos econômicos e das oligarquias que, segundo a legenda, comandam a política amapaense. Entre as principais propostas estão a geração de empregos, o combate à fome, investimentos em saúde, educação, saneamento básico, assistência social, moradia e a defesa dos direitos da juventude, das mulheres, da população negra, indígena e LGBTQIAPN+, além da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6×1.

Carlos Cley tem 54 anos, nasceu em Belém (PA), atua como motorista de aplicativo e é filiado ao PSTU desde 2000. Ex-dirigente do Sindicato dos Rodoviários, acumula experiências em disputas eleitorais, tendo sido candidato a vereador, vice-governador e vice-prefeito de Macapá. Já Ana Paula, de 34 anos, é natural de Macapá, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), onde participou do movimento estudantil. Militante da legenda desde 2011, já disputou cargos de deputada estadual e vice-governadora.

O PSTU também afirmou que fará oposição ao governo estadual, ao governo federal e à administração municipal de Macapá, além de manter críticas à extrema direita e aos partidos que considera representantes da política tradicional.

A homologação da chapa marca uma mudança na estratégia eleitoral do PSTU no Amapá. Pela primeira vez em quase uma década, o professor Gianfranco Gusmão, principal nome da legenda nas disputas majoritárias anteriores, não encabeça a candidatura ao governo.