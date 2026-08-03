Sem renovação, PSB mantém tradição de candidaturas da família

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Sem apresentar nomes novos para a disputa majoritária, o PSB homologou, neste fim de semana, a candidatura do ex-governador João Capiberibe ao Senado nas eleições de 2026. Durante a convenção, realizada na sede do diretório estadual do partido, no bairro do Laguinho, em Macapá, Capiberibe afirmou que fará uma campanha independente, “sem padrinho” e sem apoio do fundo eleitoral.

Diferentemente das convenções realizadas durante mais de duas décadas na quadra da Escola Estadual Azevedo Costa, que costumavam reunir grande público, o evento deste ano foi mais modesto. Menos de 200 apoiadores acompanharam a homologação da candidatura. O economista e ex-secretário de Planejamento José Ramalho foi confirmado como primeiro suplente, enquanto a professora Alda Amoras será a segunda suplente.

“Sem fundo eleitoral, sem padrinho, com o eleitor construindo junto. Precisamos reconquistar a confiança nos políticos”, afirmou Capiberibe durante o discurso.

O PSB não anunciou alianças com outras siglas para o governo do Estado, e manteve a tradição de lançar candidatos ligados à família Capiberibe nas principais disputas eleitorais.

João Capiberibe governou o Amapá entre 1995 e 2002, quando renunciou ao cargo para disputar, pela primeira vez, uma vaga no Senado. Naquele ano foi eleito, mas teve o mandato cassado dois anos depois por compra de votos. Desde então, não voltou a vencer uma eleição.

O partido também elegeu Camilo Capiberibe, filho de João, para o Governo do Amapá em 2010. Ele não conseguiu a reeleição em 2014 e, após ser eleito deputado federal em 2018, não renovou o mandato nas eleições de 2022. Atualmente, nenhum integrante da família ocupa cargo eletivo.

Os nomes da nominata deste ano ainda não estão disponíveis no sistema do TSE, mas Camilo concorrerá a deputado federal.