Bolsonaro aciona usina termoelétrica no Amapá

BLECAUTE NO AMAPÁ

Foi na subestação da Eletronorte em Santana, onde a estatal montou um parque gerador térmico

Por RODRIGO ÍNDIO

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) acionou uma das usinas termoelétricas montadas pela Eletronorte, na tarde deste sábado (21), num gesto político que tenta simbolizar que o pior da crise energética talvez já tenha passado. O ato foi na subestação do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. Ele foi bastante aplaudido por apoiadores e populares.

O acionamento ocorreu no 19º dia da crise, que já teve dois apagões e um racionamento de duas semanas, depois que um incêndio danificou dois transformadores da subestação da Isolux na zona norte de Macapá, no último dia 3.

Por volta de 15h30min deste sábado, Bolsonaro chegou acompanhado do presidente do Congresso nacional, Davi Alcolumbre (DEM), do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, governador Waldez Góes (PDT) e parlamentares.

Na área onde foi instalado o parque gerador, Bolsonaro ouviu explicações sobre como ocorrerá o funcionamento da estação e acionou a usina termoelétrica. A medida é paliativa, até que o segundo transformador seja instalado pela Eletronorte na subestação da Isolux, o que tem previsão de ser concluído somente na próxima quinta-feira (26).

Após 10 minutos, Bolsonaro deixou a subestação e foi recebido com festa do lado de fora da subestação por apoiadores. O presidente desceu do veículo, cumprimentou a população.

Em seguida, o presidente seguiu com a comitiva para a subestação do Bairro Santa Rita, onde foi montado o segundo parque gerador térmico.

Após esse novo ato, ele voltará para o Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.