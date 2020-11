Houve lentidão da divulgação do resultado em alguns municípios

Amapá foi o primeiro município onde o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) confirmou o resultado final da eleição para prefeito. O mais votado foi o atual prefeito, Carlos Sampaio (DEM), com 3.195 votos, o equivalente a 62,37% do total. O resultado apareceu no sistema da justiça eleitoral às 18h57min.

O tribunal informou que a lentidão do resultado em alguns municípios se deu pela concentração de toda a apuração do Brasil no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).