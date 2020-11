Em ação, senador pede que afetados pelo apagão sejam indenizados por empresas

BLECAUTE NO AMAPÁ

A ideia é que o valor seja dividido em duas parcelas de R$ 600

Está na 2ª Vara Federal de Macapá uma ação ajuizada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) pedindo que cada amapaense afetado com o apagão receba uma indenização de R$ 1,2 mil. O pedido será julgado pelo juiz João Bosco Soares, o mesmo que deferiu liminar numa outra ação de Randolfe estabelecendo prazo para que a Isolux retome o fornecimento, sob pena de multa de R$ 15 milhões.

“Reparação aos prejuízos materiais causados pelo apagão não podem ser deixados para depois, as pessoas têm pressa em reconstruir suas vidas. Esse auxílio emergencial é a forma direta dos agentes envolvidos pagarem diretamente ao povo pelo caos que provocaram”, destacou o parlamentar.

O valor da indenização seria dividido em duas parcelas de R$ 600. A ideia é que a indenização começa a ser executada em no máximo cinco dias após a decisão, e o recurso precisa ser repassado pela União, que terá que ser ressarcida pelas duas empresas responsáveis pelo blecaute.

A Isolux e a Linhas Macapá administram a subestação que pegou fogo no dia 3 de novembro, deixando 13 cidades do Amapá no escuro. Elas são investigadas pela Polícia Civil sob suspeita de omissão.