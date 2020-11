Grupo preso em barreira policial foi filmado em roubo, diz polícia. VÍDEO

Eles foram presos em uma barreira policial do BPRE na madrugada desta terça-feira (17), na zona sul de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Suspeito de vários crimes na cidade, o grupo preso com armas de fogo, munições e facas no início da madrugada desta terça-feira (17), em uma barreira policial na zona sul de Macapá, teria sido filmado praticando um assalto dias antes na capital.

O Portal SelesNafes.Com teve acesso a um vídeo no qual aparecem quatro dos cinco suspeitos que foram presos pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPRE) durante uma barreira montada na rotatória do Araxá.

O roubo teria ocorrido por volta de 21h18 do último dia 9 de novembro, em uma mercearia no Bairro Nova Esperança. As imagens, feitas por uma câmera de circuito interno do estabelecimento, estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Nelas, os quatro assaltantes rendem o comerciante que está no caixa e dão ordem para ele recolher o dinheiro da renda.

Para não levantar suspeitas, eles fingem ser clientes, enquanto o comerciante reúne as cédulas na gaveta do caixa. Enquanto isso, os assaltantes recolhem produtos da mercearia, um deles pega bebidas, outro biscoitos. A ação é rápida, dura menos de 2 minutos. Veja:

Após serem presos na barreira do BPRE, três deles, Marcos Vinicius Correia, de 21 anos, Douglas dos Santos Farias, 23 anos, e Geovani Pantoja dos Santos, 24 anos, foram autuados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, já que havia um menor no grupo.

O motorista do carro em que estavam foi liberado, após prestar depoimento. O adolescente está apreendido na Delegacia de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI) de Macapá.

Segundo o delegado Leonardo Alves, plantonista do Ciosp do Pacoval, que tomou os depoimentos, os suspeitos confirmaram a mesma versão dada aos policiais militares, de que estariam a caminho de vingança contra o homem que teria esfaqueado o irmão de um deles um ano atrás, na cidade em Ferreira Gomes.

“Eles iriam acertar contas e no caminho foram parados pela Polícia Militar na blitz e presos por porte ilegal de armas. Quanto ao vídeo, em tese, dá para reconhecer alguns deles praticando o roubo contra um comércio. Nós já encaminhamos as imagens para a delegacia especializada para uma investigação mais apurada. Por ora, eles foram indiciados e aguardam decisão da Justiça em audiência de custódia”, explicou o delegado Leonardo.