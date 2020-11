Jovem morre afogado durante brincadeira na orla de Macapá

Roni estava pulando junto com outras pessoas do muro de arrimo, e acabou sumindo nas águas do Rio Amazonas

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O jovem Roni de Lima Reis, de 21 anos, morreu afogado enquanto se divertia no Rio Amazonas, na tarde deste domingo (15). A tragédia ocorreu na orla do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, após pular do muro de arrimo para dentro do rio, a vítima não retornou à superfície.

Populares que nadavam nas proximidades tentaram socorrê-lo quando perceberam que havia algo errado, mas não tiveram sucesso. Roni sumiu nas águas barrentas do Amazonas.

O desaparecimento do jovem foi comunicado ao Corpo de Bombeiros por volta das 14h30min, que iniciou as buscas pela vítima.

Perto do fim da tarde, com a ajuda de populares, o corpo foi encontrado na margem do rio, nas proximidades de onde ele havia saltado.

A princípio, o oficial responsável pelas buscas, capitão Thomaz, suspeita que o jovem, apesar de saber nadar, tenha morrido afogado depois de ter batido a cabeça em alguma pedra no fundo do rio.

“As pessoas estavam pulando aqui, é uma prática comum, mas é uma área que tem muita pedra e pode ter ocorrido esse acidente”, comentou.

“Sempre comentamos que existem acidentes causados com pessoas que não sabem nadar, e com as que têm excesso de confiança. Às vezes as pessoas se expõem a riscos desnecessários”, concluiu o oficial.