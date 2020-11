Ministro avisa: 100% de energia, só dia 26

Bento Albuquerque esteve mais uma vez em Macapá nesta quinta-feira (19).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou ao Amapá nesta quinta-feira (19) e afirmou, em entrevista coletiva realizada no início da noite, que o fornecimento de energia só estará 100% reestabelecido no dia 26 de novembro.

Esta é a data prevista para entrar em operação o transformador que foi trazido de Laranjal do Jari e está em fase de montagem na Subestação Macapá, na zona norte da capital, local onde ocorreu o incêndio que deu origem à crise de energia elétrica no estado.

“Vinte e seis. Vinte e seis entrará em operação. Hoje eu fui visitar, junto com o governador [Waldez Góes], com todos os órgãos vinculados ao setor elétrico brasileiro, fomos visitar as obras de instalação desse transformador que veio do Laranjal do Jari, e o cronograma, conforme apresentado pela empresa LMTE, é que entrará em operação no dia 26 de novembro. Com isso teremos dois transformadores em operação e toda essa reserva termoelétrica para o Estado do Amapá”, afirmou o ministro.

Comportamento do consumidor

A reserva termoelétrica a que o ministro se referiu é a que será produzida pelos geradores trazidos de balsa do Estado do Amazonas. A previsão para que eles comecem a operar no é no próximo sábado (21).

Chegou a se cogitar que essa alternativa resolveria o problema de abastecimento total da demanda. No entanto, essa solução é relativa. Sobre isto, o ministro preferiu que o presidente da CEA, Marcos Pereira, respondesse.

“Essa é uma questão relativa ao comportamento do consumidor. A gente tem sempre relatado que o consumidor tem tido um comportamento traumatizado. Ele tem usado seus equipamentos, principalmente seus ar condicionados, na capacidade máxima e todos os seus aparelhos, de uma forma anormal. Se ele continuar fazendo isso, ou seja, se ele continuar com essa forma de utilização, talvez a carga acrescida [45 megawatts] não seja a capacidade necessária para suprir tudo isso”, declarou Marcos Pereira.

O presidente da CEA também relatou que as chuvas ajudam, pois o calor diminui e com isso também diminui a utilização dos aparelhos de ar condicionado na casa do amapaense.

Sem explicação

Sobre o apagão de algumas horas ocorrido na noite desta última terça-feira (17), o ministro limitou-se a dizer que as causas estão sendo investigadas.

Já sobre a decisão do juiz João Bosco, da 2ª Vara Federal de Justiça no Amapá, que determina o afastamento de dirigentes o Operador Nacional do Sistema (ONS) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ele disse que tomou conhecimento pela imprensa e que a procuradora jurídica do ministério tratará do assunto.