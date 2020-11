Passo a passo para organizar a sua próxima viagem

COM A APROXIMAÇÃO DO FIM DO ANO

Apesar de existirem agências para organizar os detalhes, você pode poupar dinheiro

Já pensou para onde vai nas próximas férias? Seja apenas uma escapadinha perto da sua cidade ou um roteiro internacional, a viagem começa no planejamento. Escolher o destino, montar roteiros e “viajar” pela internet enquanto sonha com as suas férias fazem o prazer durar alguns meses mais — e não somente aqueles poucos dias em que você estará fora.

Claro que há agências que podem ajudar a organizar tudo, mas, se você escolher planejar por si mesmo, vai poupar dinheiro e, mais importante, terá a liberdade de escolher tudo, personalizando o seu roteiro, sem restrições.

Aqui, deixamos algumas dicas e sugestões para que o planejamento da sua viagem seja mais fácil e divertido.

Escolha o destino

Para muitos, a escolha do destino é o mais importante de toda a viagem. Já para outros, mais aventureiros, o legal é deixar que o destino os escolha. Se você for uma das pessoas que não abre mão de escolher o seu destino, tire algum tempo para pesquisar.

Existem milhares de opções para visitar em todo o mundo e, por vezes, pode ser difícil escolher uma. Pense no tipo de férias que deseja ter — se está à procura de algo mais relaxante, como uma praia, ou se quer um pouco de aventura com esportes radicais. Tenha em mente também o tempo que quer ficar fora, pois isso pode condicionar a sua escolha, especialmente tendo em conta o orçamento disponível.

Se quiser tornar essa decisão ainda mais divertida, dê uma olhada no site Earth Roulette: você clica em um botão e o site mostra um destino aleatório, assim como sugestões de atividades que podem ser realizadas na cidade escolhida. Quem sabe você acaba indo para um lugar que nunca tinha imaginado antes?

Planeje as atividades

Planejar os passeios é a parte mais divertida. Perca-se em guias de cidades, seja em livros ou nos milhares de sites disponíveis — informação é o que não falta! Existem inúmeros blogs e artigos sobre viagens, como o que fizemos aqui sobre o Panamá. Ao ler um artigo como este você já fica com uma ideia geral de como é a cidade e o que fazer quando visitá-la.

Também temos à disposição diversos livros de viagens, como o Insight Guides, que têm informações sobre como visitar lugares em diversos países. No entanto, se quiser visitar atrações específicas, pesquise com antecedência para descobrir se é necessário agendamento. Pense sempre fora da caixa, faça algo divertido, como ir a um bar temático ou visitar o cassino local. Para impressionar os amigos com suas habilidades, verifique os melhores cassinos online em sites especializados, como Casinos.pt, e aprenda a jogar nos lugares mais seguros da internet — essa é uma outra forma de começar o “esquenta” para a sua viagem inesquecível. Não se esqueça também de pesquisar alguns restaurantes e fazer a lista de museus e atrações que deseja visitar.

Se estiver à procura de uma experiência diferente, quiser conhecer novas pessoas e provar a comida local, sugerimos o site Eatwith — é uma experiência única com refeições a preços acessíveis e um toque de aventura: você irá comer na casa de um anfitrião, que pertence à comunidade de chefs da Eatwith. Assim, poderá conhecer alguns residentes cidade e ter uma refeição deliciosa com companhia.

Para ver a cidade durante o dia e ter informações mais detalhadas sobre a sua história, sugerimos que visite o site Free Tour, no qual consegue uma visita guiada para cidades em mais de 180 países, sem custos. Para descobrir mais locais a serem visitados e até ganhar cupons para algumas atrações locais, faça download da app GetYourGuide. Com esse app você pode salvar os locais que deseja visitar, o que é perfeito para ter sempre à mão durante a viagem.

Onde dormir

O local onde vai ficar é muito importante, sendo influenciado por diversos fatores, como o orçamento, a disponibilidade (depende muito da época do ano) e a localização. Uma boa prática é primeiro decidir as atividades que deseja fazer e depois escolher um local central a todas essas atividades para marcar alojamento, assim vai economizar tempo e dinheiro com os deslocamentos.

Você pode procurar algo diferente, fora do normal. Existem empresas que oferecem estadia em casas na árvore, caravanas, moinhos, entre outros. Descubra locais únicos para passar a noite e tenha uma viagem inesquecível.

Neste passo é muito importante ver avaliações de turistas que já visitaram a cidade. Assim você ficará por dentro não apenas de como é a área em que a hospedagem está localizada, mas também do apartamento ou do hotel que escolher.

Pagamentos

Se for viajar para outro país é sempre necessário que tenha a moeda local, mesmo que sua intenção seja fazer a maior parte dos pagamentos no cartão de crédito. Tenha sempre algum dinheiro em papel-moeda, para o caso de uma emergência ou de algum estabelecimento não permitir pagamentos com cartão.

Com estas dicas você pode tornar a tarefa de organizar uma viagem muito mais simples e divertida, e tem menos surpresas enquanto desfruta da sua viagem. Lembre-se de que todos os turistas são diferentes, por isso sinta-se à vontade para personalizar a sua viagem para que fique exatamente com a sua cara. Boa diversão!