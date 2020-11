TRE decide antecipar eleição em Macapá

Decisão unânime ocorreu após TSE dizer que há segurança técnica para realizar o pleito dias 6 e 20 de dezembro, em Macapá

Por SELES NAFES

Em sessão administrativa, no fim da manhã desta quarta-feira (18), o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) decidiu, por unanimidade, antecipar a eleição em Macapá, mas não para o período sugerido pelos candidatos a prefeito. A decisão ocorreu após sinal verde do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que passou a considerar seguro, tecnicamente, realizar o pleito dias 6 e 20 de dezembro.

Durante a sessão, o presidente Rommel Araújo lembrou que já tinha pensado antes no período de 6 de dezembro, mas disse que o TSE, na época, avaliou que não haveria segurança técnica. Ontem (17), o TSE reviu o caso e disse que é possível realizar dias 6 e 20.

“(…) Agora, tendo a confirmação de que poderemos ter o alinhamento com o sistema do TSE e com simulados, proponho que seja realizada dias 6 e 20 de dezembro”, disse o presidente do TRE, desembargador Rommel Araújo, logo na abertura da sessão.

“Para nós é muito melhor, porque sabemos que muitas pessoas viajam no fim de ano e já compraram a suas passagens para passar Natal e Ano Novo fora, e haveria uma abstenção muito grande”, avaliou o desembargador Gilberto Pinheiro, ao votar a favor da proposta do presidente Rommel.

Também concordaram com a antecipação os juízes Jucélio Fleury, Marcos Quintas, Augusto Leite, Jâmison Monteiro, Rivaldo Valente e o procurador regional eleitoral, Joaquim Cabral.

Na semana passada, oito dos 10 candidatos que disputam o pleito pediram ao TSE que o calendário fosse antecipado para 29 de novembro e 13 de dezembro. No último domingo (15), Macapá foi a única capital onde não houve eleição. O TSE acatou pedido do TRE e suspendeu o pleito em razão dos atos de vandalismo ocorridos durante o apagão e o racionamento de energia.

Agora, o pedido oficial de antecipação será feito pelo TRE ao presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.