Acusado de homicídio em borracharia é preso

Assassinato ocorreu dentro de uma borracharia localizada na Rodovia do Pacoval, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu ordem judicial e prendeu, preventivamente, na quarta-feira (16), Erick Alexandre Mendes Amoras, de 18 anos, apontado como autor de um homicídio ocorrido no dia 29 do mês passado, dentro de uma borracharia localizada na Rodovia do Pacoval, zona norte de Macapá.

A vítima foi o motorista de caminhão Edielson Souza Guedes, de 30 anos, assassinado com uma facada no peito quando tentava reaver um celular que Eric teria roubado da mãe dele, dias antes.

De acordo com a polícia, Edielson descobriu que Erick trabalhava na borracharia, se armou com uma faca e foi até lá para tentar recuperar o aparelho.

Na chegada, os dois se desentenderam, foi então que Edielson, com a faca em punho, passou a correr atrás de Erick, que escapou e retornou minutos depois, também com uma faca.

Em novo ataque, o dono da borracharia interveio e bateu com uma barra de ferro na cabeça de Edielson, que mesmo estando de capacete, caiu desnorteado. Foi nesse momento que Erick aproveitou para desferir o golpe fatal na vítima.

“Nas filmagens de câmeras de segurança a que tivemos acesso, o dono da borracharia bateu na vítima porque ela queria invadir a sua casa e a sua esposa estava lá. Ele não teve a intensão de matar ou fazer casinha para a vítima, tanto que ele nem percebeu que o Erick desferiu a facada quando a vítima já estava no chão. Pudemos perceber isso nas imagens. Por isto, não há indiciamento ou outra acusação contra o dono da borracharia”, esclareceu o delegado Cezar Ávila, da Delegacia de Homicídios.

Ele confirmou a suspeita de roubo do celular da mãe da vítima. A acusação de assalto será investigada pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

“Inclusive esse suposto roubo foi o motivo do homicídio. O que provocou a ida da vítima à borracharia foi justamente a subtração do celular de sua mãe, supostamente feita pelo acusado. A vítima e o acusado tiveram uma conversa inicial, o dono da borracharia estava presente, e aí o diálogo foi evoluindo para uma discussão, os ânimos se exaltaram e os envolvidos se armaram e a vítima levou a pior. Temos autoria, imagens do homicídio, materialidade, todos os elementos. Este caso de homicídio está concluído”, afirmou o delegado.

Erick Alexandre foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará novo posicionamento da Justiça.