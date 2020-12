Acusado de matar criança é preso ao voltar para festa de fim de ano

Ele foi preso na cidade onde ocorreu o crime, Laranjal do Jari, município no sul do Estado, a 280 km de Macapá. Além de ser preso pela morte da criança, o bandido também foi flagrado preparando maconha para venda.

A Polícia Civil do Amapá conseguiu capturar, nesta terça-feira (29), um dos criminosos mais procurados de Laranjal do Jari, município no sul do Estado, a 280 km de Macapá. Ele é um traficante acusado de participar do assassinato de uma menina de 10 anos de idade, crime ocorrido no início deste ano.

O nome do suspeito não foi revelado pela polícia. Mas, é considerado extremamente perigoso, membro de organização criminosa, e já responde pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo.

O criminoso estava sendo procurado desde o dia 2 de janeiro, pela morte de Ana Kethely Resende Silva, de 10 anos, morta a tiros dentro de casa, na periferia de Laranjal do Jarí.

Segundo o Delegado Aluísio Aragão Junior, da Delegacia da Infância e Juventude de Laranjal do Jari (DIJLJ), que investigou o caso, na ocasião, o acusado e outros dois membros de facção invadiram a casa da criança para matar o pai dela, que chegou a ser baleado, mas sobreviveu.

“Nós já vínhamos monitorando o acusado há tempos. Ele era um dos foragidos mais procurados pela Polícia, que foi embora do Amapá na época, mas soubemos que ele viria passar as festividades do fim de ano com familiares em Laranjal do Jari. Por isso, montamos uma operação para capturá-lo e conseguimos”, destacou Aragão Júnior.

Além de ser preso pela morte da criança, o bandido também foi flagrado preparando maconha para venda. Na casa de familiares onde foi preso, os policiais apreenderam, além da droga, balança de precisão, embalagens plásticas para armazenamento de drogas e dinheiro.

Ele será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).