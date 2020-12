Amapaenses saem às compras e lotam comércio de Macapá

Muitas pessoas deixaram para cima da hora. Quem não comprou os presentes até ontem, ainda tem até o início da noite desta quinta-feira (24), quando as lojas do Centro começam a fechar.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O macapaense saiu às compras. Nos últimos três dias, e em especial nesta quarta-feira (23), foi possível perceber o centro comercial de Macapá lotado de pessoas atrás dos tradicionais presentes e compras de fim de ano. A retomada das vendas gera uma contratação maior de funcionários, pelo menos temporária.

Até novembro, havia um saldo positivo de 844 postos de trabalho. Alguns destes, como ocorre em todos os anos, serão apenas temporários, enquanto outros poderão ser efetivados e se tornarem permanentes a partir de janeiro.

“Quando se emprega, é que o movimento também da economia está favorável. Quando abriu novamente [o comércio] nós percebemos que houve um aumento nas vendas e que está se estendendo e vai se estender sim, pelo menos até janeiro. Essa é a nossa expectativa que tem se confirmado”, avaliou o presidente da Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio), Eliezer Viterbino.

Impressões

A vendedora Rafaela Barbosa, que trabalha em uma loja de utensílios para o lar, confirmou a contratação de novos funcionários. Contudo, diz ainda estar frustrada com o volume de vendas.

“O movimento está muito fraco comparando com o ano passado. Devido à pandemia, caiu geral o movimento do comércio. Há muita reclamação. Lojas de confecção, sapataria, comércio de brinquedos. O que eu ouço falar é isso: que o movimento está fraco em relação aos anos passados”, opinou Rafaela.

Mas há quem divirja dela em relação ao movimento. Elaiane Thaynara, de 30 anos, é vendedora no comércio e na noite desta quarta-feira, aproveitou para comprar alguns presentes.

“Eu trabalho no centro comercial, em uma ótica. O movimento agora [no horário da entrevista] normalmente é meio parado. Aí, saí e aproveitei para comprar alguns presentes, já que hoje é aniversário do meu cunhado. Amanhã [dia 24] devo comprar os outros presentes de Natal, deu para guardar um pouco de dinheiro. Vejo as lojas cheias, muita gente, as pessoas perderam mesmo o medo do vírus”, contou Thaynara.

Nas lojas em que a reportagem esteve, havia medição de temperatura e aplicação de álcool na entrada. Já o distanciamento social, foi mais difícil de ver respeitado. Os pontos de ônibus também estavam lotados. Algumas lojas, a maioria, funcionaram até às 22 horas, na ante-véspera do Natal.

Força do Comércio

Viterbino ressaltou a força do comércio. Atualmente, o setor emprega 70.575 pessoas, um dos maiores empregadores do Amapá. Até junho, o funcionamento do comércio foi irregular. O fechamento dos números se dará nos primeiros dias de janeiro.

“A gente olha para 2021 de forma muito otimista, porque temos dois fatores importantes. Primeiro que nós já conhecemos melhor a pandemia, já conseguimos lidar melhor, e além disso, a vacina está a cada mais próxima, vamos começar a imunizar a população e, aí, correremos menos risco de fechamento do comércio, das atividades. Talvez, 2021 seja o ano que 2020 não conseguiu ser”, analisou Viterbino.