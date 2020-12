Bolsonaro oferece ministério a Davi

Presidente deixou escolha da pasta a critério do presidente do Senado, que vai deixar o cargo em fevereiro

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que ele poderá escolher o ministério que quiser comandar a partir do ano que vem, quando deixa o comando da Casa. A conversa foi noticiada pelo site Poder 360º e confirmada pelo Portal SelesNafes.Com, no fim da tarde desta quinta-feira (17), com a assessoria do parlamentar.

Impedido de concorrer à reeleição para a presidência do Senado, após decisão dividida do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada, Davi deixará a presidência no dia 1º de fevereiro, quando haverá nova eleição. Davi articular um sucessor. Entre os possíveis candidatos está um nome do Amapá, o senador Lucas Barreto, que já foi vice-líder do governo.

Sobre o ministério, interlocutores do governo apostam que Davi tem perfil para assumir a Secretaria de Governo, órgão com status ministerial responsável pela articulação política do Planalto. Vaga é ocupada atualmente pelo general Luiz Eduardo Ramos.

Em reunião na noite de quarta (16), entre lideranças do Senado, Davi foi estimulado a aceitar o convite.

O presidente do Senado é visto como alguém que conseguiu ajudar o governo a se relacionar com o Congresso e, ao mesmo tempo, atuou para manter a independência do parlamento.