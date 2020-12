Butantan doará 20 mil doses da vacina ao Amapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Senador Randolfe durante reunião com o Butantã: Macapá e Tartarugalzinho serão os primeiros a receber doses da vacina contra a covid-19

Ainda não foi anunciado oficialmente, mas está acertado que o Instituto Butantã doará ao Amapá mais de 20 mil doses da CoronaVac, a vacina já aprovada pela Anvisa. Os municípios contemplados serão Macapá e Tartarugalzinho, depois que os prefeitos eleitos, Antônio Furlan (Cidadania) e Bruno Mineiro (DEM), manifestaram intenção de adquirir as vacinas numa articulação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O imunizante está sendo fabricado pelo Butantã em parceria com um laboratório chinês. Furlan protocolou pedido de 20 mil doses e Bruno Mineiro de 681. Nas solicitações, os dois prefeitos eleitos manifestaram intenção de priorizar a imunização de servidores da saúde, numa vacinação que deve começar no fim de janeiro.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, já tinha informado que o município possui plano e insumos necessários para fazer a vacinação.

Agora, Randolfe Rodrigues articula a adesão do Estado e de mais municípios.

“Queremos a presença dos prefeitos e do governador do Amapá em nossa agenda. Precisamos juntar e coordenar esforços, para aquisição de vacinas e execução de um plano estadual de imunização. Oferecemos essa intermediação e estamos à disposição do nosso Estado. A prioridade é salvar vidas”, comentou o senador Randolfe, se referindo a reunião do próximo dia 12 com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB).