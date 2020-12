Clécio e secretários rebatem acusações de equipe de transição de Furlan

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, disse que pode estar havendo uma tentativa de macular sua imagem e se defendeu.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido) rebateu e classificou de “infundadas” as acusações de Ivo Mello, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito Antônio Furlan (Cidadania).

Durante anúncio dos primeiros secretários da próxima gestão, em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (30), Mello, que vai assumir a pasta de Governadoria e Recursos Extraordinário, levantou suspeitas de improbidade administrativa nas pastas de saúde, educação e obras na gestão do atual prefeito.

À tarde, em outra coletiva de imprensa, Clécio e seus secretários defenderam, ponto a ponto da acusações, a atual administração.

Educação

Melo afirmou que em, “primeira analise”, na pasta da Educação, o serviço de transporte escolar foi inteiramente pago, o que não poderia acontecer, haja vista que as aulas paralisaram poucos dias depois de ter iniciado, por causa da pandemia.

A suspeita foi rebatida pela secretária de educação do município, Sandra Casemiro. Ela explicou que os alunos do ensino infantil tiveram apenas 25 dias de aula, enquanto que os de ensino fundamental de jovens e adultos tiveram 17 dias de aula.

Diante disso, ela buscou orientação da Secretaria de Controladoria e Transparência para saber como ia resolver a questão do pagamento dos prestadores de serviços de transporte desses alunos.

“A orientação que recebemos é que não podíamos pagar na integralidade, porque realmente nós não íamos atender na integralidade. Mas como estávamos com as atividades não presenciais – que nós íamos fazer a entrega nas residências (dos alunos), como fizemos e ainda estávamos fazendo até a pouco tempo, iriamos fazer o pagamento parcial dos barqueiros e dos ‘kombeiros’ [motoristas de Kombi]”, defendeu a secretária.

Saúde

Em relação às suspeitas de Ivo Mello de que médicos estariam “recebendo para trabalhar em suas clínicas”, e que para isso seriam pagos na modalidade de plantonistas, a secretária de saúde de Macapá, Gisela Cezimbra, rebateu a denúncia afirmando que a prefeitura tem contrato com 76 médicos especialistas e que eles dispõem de equipamentos próprios para atendimento da população. Além disso, afirmou que a forma de pagamento não seria a que foi levantada por Mello.

“O município não dispõem desse tipo espaço. Isso não foi pago por plantão. Existe um contrato de especialista. O contrato dos especialistas não é pago em plantão, como foi dito”, contestou Cezimbra.

Ela reforçou que esses especialistas vão passar a atender na Policlínica de Macapá, que será inaugurada nesta quinta-feira (31), na zona norte de Macapá, onde estará à disposição dos mesmos, equipamentos adquirido pela PMM, apropriados para o atendimento.

Obras

Quanto às obras que estão em andamento, que segundo a equipe de transição do novo prefeito, podem não continuar por falta de recursos, o secretário David Covre respondeu que “há fundos para a finalização e entrega das mesmas, inclusive com garantia de aditivos”.

O prefeito Clécio Luís, disse que pode estar havendo uma tentativa de macular sua imagem e se defendeu.

“Não tenho como identificar o que passou pela cabeça do coordenador de transição, visto que ele tem um espaço aqui. Tem reunido e tem elogiado o trato que tem recebido aqui e as informações que tem sido disponibilizadas. O fato é que independente da sua intenção, a cada fato que não se corresponda a verdade, nós vamos responder objetivamente com número e documentos”, defendeu.

Perguntado se ele acredita que possam vir mais acusações, respondeu:

“Depende da intenção. Se a intenção é desconstruir a minha imagem, possivelmente”.