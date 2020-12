Conselhos LGBT reagem e anunciam medidas judiciais contra Guaracy

André Lopes, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, assina nota que repudia fala do ex-candidato a prefeito.

Compartilhamentos

Uma nota conjunta foi publicada nesta sexta-feira (11) pelos conselhos dos direitos da população LGBTQIA+, repudiando a declaração feita pelo pastor Guaracy Junior (PSL) na noite de quinta-feira (10), em uma live no Facebook.

André Lopes, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, e Simone Alves, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT de Macapá, assinam a nota, onde informam que as medidas cabíveis estão sendo tomadas, no âmbito civil e penal, para a reparação das injustas acusações feitas por Guaracy Junior.

Segundo os presidentes dos conselhos, a fala do ex-candidato a prefeito de Macapá “enseja o preconceito e o estigma sobre este povo [LGBTQIA+], o que resulta em agressões como essa”, o texto diz ainda que manifestações assim “encontram na reinvindicação da liberdade de expressão guarita para atacar a dignidade de grupos minoritários, não enxergando a gravidade de suas falas, que se configuram como crimes”.

Guaracy Junior havia dito que não tem como apoiar candidatos que defendem a pauta LGBT, alegando uma suposta ligação desse movimento com pedofilia e outros crimes.