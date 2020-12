Eleitor faz selfie votando, posta e é procurado pela justiça

No geral, o dia de votação é considerado tranquilo pelo TRE

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Na avaliação do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE) a votação deste domingo está ocorrendo com tranquilidade e sem maiores transtornos. Até às 13 horas, apenas sete urnas tinham sido substituídas por problemas técnicos e apenas uma ocorrência policial foi registrada.

“Está muito tranquila a eleição, na nossa avaliação aqui do TRE, tá mais tranquila do que no primeiro turno. Tivemos essas ocorrências com as urnas e essa ocorrência policial, do caso da selfie”, contou Elinete Freitas, diretora geral do TRE.

A ocorrência foi de um eleitor que tirou uma selfie na urna e postou, o que caracteriza a quebra do sigilo do voto e, portanto, é uma prática proibida.

Segundo o TRE, esse eleitor que votou na Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares conseguiu sair da escola, mas como foi identificado a polícia já foi em sua residência para encontrá-lo e o conduzir à delegacia para prestar esclarecimentos.

No entanto, até o momento, o eleitor não foi encontrado.

Em um caso similar, que o TRE ainda está apurando, um eleitor fez o mesmo na Escola Municipal Meu Pé de Laranja Lima e nossa reportagem, que estava na escola no momento, registrou quando policiais federais foram acionados para verificar o problema.

O eleitor em questão, acabou sendo liberado após prestar esclarecimentos aos policiais.