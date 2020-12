Em Natal de acidentes, mulher morre em colisão

Mulher estava na garupa de uma motocicleta e morreu no HE

Por OLHO DE BOTO

Vários acidentes de trânsitos motivados por embriaguez foram registrados no feriado de Natal (25), na capital amapaense. O mais grave ocorreu por volta de 10h, na zona oeste de Macapá.

O acidente na Rodovia AP-440 ocorreu nas proximidades da entrada do ramal da Linha E, onde Júlia Pacheco Correa, de 45 anos, morava com o marido. Ela morreu logo após ter dado entrada no Hospital de Emergência de Macapá, vítima de uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio, modelo Gol, encontrado abandonado nas margens da rodovia.

Policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) fizeram buscas pela região, porém, o motorista não foi encontrado. A polícia suspeita que ele estaria embriagado, por isso fugiu.

Testemunhas disseram que era o marido de Júlia quem conduzia a moto, e que ele fazia conversão para entrar na Linha E quando a motocicleta foi atingida pelo carro que estava no mesmo sentido.

Com o impacto, a passageira da moto foi arremessada contra o carro e bateu fortemente a cabeça no asfalto.

Policiais do BPRE que estavam no atendimento da ocorrência apuraram que o dono do carro é um caseiro que mora na região, mas, até hoje (26) pela manhã, ele não havia sido encontrado.

O marido de Maria Júlia, Antônio Geovane, de 43 anos, segue internado.