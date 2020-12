MDB de Roraima vai à Justiça para reaver transformador

Ex-senador e presidente do partido, Romero Jucá, encabeça a ação. Máquina elétrica chegou a Macapá esta semana.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Estado de Roraima, entrou com uma ação judicial para tentar impedir a vinda do transformador de 200 MegaWatts que chegou ao Amapá na tarde desta terça-feira (16).

Presidido pelo ex-senador Romero Jucá, o MDB pediu na ação, impetrada antes da partida da máquina de Boa Vista, que o transformador ficasse em Roraima e, caso já tivesse em translado, o que ocorreu, que houvesse um prazo para o seu retorno.

A alegação é de que agora Roraima ficou sem um plano sobressalente, o chamado “backup”, e se algum sinistro acontecer, como ocorreu no Amapá, o Estado roraimense ficaria em uma situação similar à que os amapaenses vivenciaram em novembro.

O ex-senador Romero Jucá, que após três mandatos não se reelegeu em 2018, argumentou que seu Estado já cedeu um outro transformador para o Maranhão e agora mais este, ficando descoberto para eventualidades.

A assessoria do ex-senador confirmou ao Portal SelesNafes.Com a existência da ação judicial e seus motivos, informando que o Romero Jucá iria enviar uma declaração posteriormente – o que não ocorreu até o fechamento desta edição.

No entanto, no dia 3 de dezembro, o ex-senador declarou ao portal roraimaemtempo.com, o seguinte:

“Havia um [transformador] que foi enviado para o Maranhão. O reserva, agora, sendo levado para o Amapá. Hoje, só temos o transformador titular. Se pegar fogo? Como vão substituir? Por isso, o MDB está acionando a justiça para impedir a transferência”, declarou Jucá ao veículo de comunicação.

Roraima é o único Estado do país que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e desde 2001 recebia energia da Venezuela, país com o qual faz fronteira.

Contudo, desde março de 2019, o país vizinho cortou o fornecimento, após passar por crises de blecautes nacionais. Atualmente, a energia elétrica de Roraima é abastecida por termoelétricas.

A empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), que administra a Subestação onde ocorreu o acidente que provocou o apagão e para onde o transformador foi levado, informou que não comenta assuntos judiciais.