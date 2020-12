Menino que andava na ponta dos pés conseguiu operação

Angellus Rick Brito Maciel, de 10 anos, morador do Bairro Congós, na zona sul de Macapá sofria com disfunção da marcha na ponta dos pés.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O garoto Angellus Rick Brito Maciel, de 10 anos, que sofria com disfunção da “marcha na ponta dos pés” conseguiu fazer a cirurgia que necessitava para corrigir o problema.

O Portal SelesNafes.Com contou a história de Angellus e a luta da sua mãe, que realizou uma coleta pela internet, contou com a ajuda de amigos e, centralmente, de uma irmã, que foi determinante para conseguir alcançar a quantia necessária para a realização do procedimento na rede privada de saúde do Amapá.

A operação ocorreu nesta quinta-feira (17) e foi um sucesso. Angellus já está em casa se recuperando.

Rosália Lourenço, mãe do garoto, contou como tudo ocorreu após a veiculação da matéria.

“Desde a divulgação da matéria, os valores começaram a fluir mais, mas, assim, a gente conseguiu arrecadar até um valor simbólico, mas se fosse depender só de esperar para arrecadar o valor total, talvez a gente não conseguisse, porque a médica já tinha dito que precisava operar até o dia 18. A minha irmã viu que eu estava bastante agoniada e ela decidiu vender um bem pra gente conseguir o restante do valor”, contou Rosália.

Na coleta, o objetivo da mãe era alcançar R$ 12 mil.

Fim das dores

Feliz e aliviada, Rosália se emocionou ao falar sobre o possível fim das dores e das perspectivas futuras para Angellus.

“Era muito difícil ver ele falando: ‘mãe, eu tô sentindo dor na minha lombar, o meu tendão tá doendo’. Quando eu vi foi uma realização. Agora ele está bem, já recebeu alta, estamos em casa cuidando dele, tá se recuperando bem e a minha perspectiva é que ele volte a ter uma qualidade de vida melhor, poder brincar sem sentir dores no pé, sem se queixar”, falou, esperançosa, Rosália.

A mãe agradece a todos que enviaram mensagens de apoio, que contribuíram financeiramente e que ajudaram de alguma forma para que a operação fosse realizada.