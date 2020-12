Novo vereador: ex-ambulante defende esporte como ferramenta de transformação

Edinoelson Trindade, que hoje também é empresário, é bem conhecido no meio esportivo e foi eleito vereador de Macapá

Por ANDRÉ SILVA, colaboração

O empresário e desportista, Edinoelson Pereira Trindade, 47 anos, foi o último colocado a integrar a lista dos 23 vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Macapá, na eleição que aconteceu no último dia 6. Ele teve 1.314 votos derrotando candidatos que fizeram o dobro e não entraram porque suas legendas não atingiram o coeficiente eleitoral necessário.

De origem humilde, “Careca”, como é muito conhecido no meio esportivo, foi criado no Bairro Santa Inês, a antiga Vacaria, e desde cedo foi incentivado pelo pai que era vendedor ambulante e pela mãe costureira a ter seu próprio dinheiro e ajudar no sustento da família.

Começou a trabalhar aos sete anos vendendo limão na feira. Hoje, ele comanda uma escolinha de futebol, academias e arenas de futebol.

Careca tem uma longa jornada no cenário político do Amapá. Durante os 20 anos dedicados à ele, ajudou a eleger alguns prefeitos e governadores. Foi secretário de Desporto do Amapá e na eleição passada tentou pela primeira vez o mandato de deputado estadual, ficando com pouco mais de mil votos.

Diz que terá como principal bandeira a popularização do esporte, principalmente para incentivar a educação de jovens e adolescentes da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Todos sabem que eu venho do esporte. É a minha principal bandeira, mas claro que vou dar muito foco também na saúde e educação. São seguimentos fundamentais para que a população viva bem”, afirmou o vereador eleito.