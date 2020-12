“Para exigir, tem que participar”, diz ministro ao convocar macapaenses a votar

Presidente Luís Roberto Barroso veio acompanhar os últimos preparativos antes da eleição deste domingo

Por RODRIGO ÍNDIO

Em visita ao Amapá, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, convocou todos os macapaenses para votar nas eleições municipais deste domingo (6).

Macapá é a única capital no Brasil com eleição neste fim de semana, já que teve o pleito do dia 15 de novembro adiado. A motivação teria sido a ameaça de facções criminosas devido ao apagão que o estado enfrentou por três semanas.

Barroso destacou que o pior da crise já passou, e que a vida está voltando ao normal. Ele lembrou que a democracia brasileira depende da participação expressiva dos eleitores.

“A democracia é um projeto de autogoverno coletivo. A sociedade brasileira se tornou mais consciente e mais exigente, mas para exigir, tem que participar. Numa democracia não existem nós e eles, porque eles são aqueles que nós colocamos lá”, disse.

O ministro convocou todos os eleitores para votar com consciência, estudando e se informando sobre seus candidatos, mas sem deixar de votar em segurança, por conta da pandemia da covid-19.

“Vá de máscara, se possível levando a própria caneta e mantendo o distanciamento social. Com isso, conseguiremos conciliar democracia e proteção”, orientou Barroso.

O ministro afirmou que tudo está pronto para o pleito de amanhã. A expectativa é de que o resultado saia ainda no domingo. Barroso, preferiu ter cautela ao falar de horários, depois da demora na totalização do dia 15 de novembro.

Barroso se reuniu com autoridades eleitorais, conversou com a imprensa e seguiu para Brasília no fim da tarde.