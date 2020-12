Urnas são substituídas em Macapá, mas votação tem normalidade

Apenas cinco máquinas apresentaram problemas. TRE tem outras 147 urnas eletrônicas como contingência para eventuais substituições

Por RODRIGO ÍNDIO

Com portões abertos às 7h da manhã, a votação em Macapá transcorre de forma tranquila nas primeiras horas do dia. É o que afirma o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

Cinco urnas precisaram ser substituídas por problemas físicos, inclusive uma que integra a votação paralela.

Macapá tem o maior eleitorado do Amapá, com 292.718 eleitores, e, por isso, é a única cidade do Estado (com mais de 200 mil eleitores) onde poderá haver disputa em segundo turno.

São 146 locais de votação que totalizam 703 seções eleitorais. Há 147 urnas eletrônicas de contingência, prontas para substituir alguma que eventualmente apresente problema.

O presidente do TRE-AP, desembargador Rommel Araújo, diz que o órgão judiciário está fiscalizando de perto a votação. Crimes eleitorais já foram identificados, mas dentro de um número razoável para uma data de eleição.

“Todas as seções eleitorais, inclusive as ribeirinhas, estão funcionando. A eleição acima de tudo está sendo segura os locais de votação estão bem tranquilos, agora é só o eleitor comparecer é fazer a melhor escolha pro município de Macapá”, detalhou Rommel Araújo.

A previsão é de que até 1h30 após a votação, já se tenha o resultado do pleito.