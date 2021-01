Ainda sem lockdown, Amapá mantém isolamento social

CRISE DO CORONAVÍRUS

Medidas começam a valer neste sábado (16) em Macapá e nos 15 municípios do interior do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Mesmo tendo confirmada a segunda onda de coronavírus no Amapá, o governo do Estado e as prefeituras decidiram não entrar em lockdown – o isolamento total.

A decisão, que contrariou a recomendação da Justiça e especialistas, foi tomada nesta sexta-feira (15) após videoconferência entre o governador Waldez Góes (PDT), prefeitos e secretários de Saúde e Vigilâncias dos 16 municípios.

Eles analisaram o relatório da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), que aponta para uma segunda onda de covid-19 no Amapá. O estudo aponta aumento de 30% no número de casos nos meses de novembro e dezembro de 2020.

E no último boletim divulgado nesta sexta-feira, 15, foram registrados 402 novos casos, totalizando 72.824 casos confirmados e 3 novos óbitos, totalizando 994 mortes. Em entrevista à uma rádio local nesta sexta-feira, o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, confirmou que o estado atravessa uma segunda onda de covid-19.

No entanto, Góes e os prefeitos decidiram apenas estender, por mais 4 dias, o decreto que já está em vigor, cujo prazo acabaria nesta sexta-feira e, agora, passará a valer até a próxima terça-feira (19), data em que os gestores devem anunciar novo posicionamento.

O atual decreto, lançado no dia 31 de dezembro de 2020, restringe a circulação de pessoas e horários de funcionamento de atividades não essenciais.

De acordo com o governador, o prazo de mais 4 dias é para o comitê científico e o gabinete avaliarem melhor o relatório epidemiológico, que será atualizado no domingo (17) e, assim, ter um melhor embasamento para anunciar novas medidas para a quarentena, que podem ser mais restritivas ou não, conforme a avaliação de risco no Amapá.

O que está em vigor

Desde o dia 31 de dezembro de 2020, estão suspensas em todo território, as atividades e eventos em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares.

Também está proibida aglomeração de pessoas em locais públicos e a circulação em praças, calçadas e logradouros públicos a partir das 22 horas.