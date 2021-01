Após morte de médico em acidente, semáforo é consertado

Colisão entre carros deixou cinco feridos e um morto na região central de Macapá. Semáforo estava aberto para as duas vias.

O defeito no semáforo que provocou um grave acidente no fim de semana e deixou uma pessoa morta e cinco feridas foi consertado pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac). A informação foi noticiada pelo próprio prefeito da capital, Dr. Furlan, em suas redes sociais.

Segundo a polícia e testemunhas, a colisão entre dois carros, ocorrida no fim da noite de sábado (23), no cruzamento da Avenida José tupinambá com Rua Eliezer Levy, no Bairro do Laguinho, foi provocada porque o semáforo marcava luz verde para as duas vias.

Após o acidente seis vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência, no Centro de Macapá, incluindo o médico Luiz Fabiano Laranjeira Júnior, que conduzia um dos carros envolvidos na colisão. Depois de passar por uma cirurgia, ele teve sucessivas paradas cardíacas e não resistiu.

Laranjeira era tenente do Exército. O comando da Brigada Foz do Amazonas, sediada no Amapá, emitiu nota lamentando o falecimento do médico. A instituição informou que ele atuava no Comando de Fronteira Amapá e na Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte, em Oiapoque, realizando atendimento à família militar e prestando apoio nas operações da unidade.

O prefeito Furlan afirmou, na nota de esclarecimento postada em seu perfil no Facebook, que a principal causa de problemas nos semáforos são as quedas de energia elétrica em Macapá. Ressaltou, ainda, que alguns equipamentos são antigos e não possuem proteção contra variação de tensão e, por isso, apresentam falhas.

Segundo a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos desde 2018 o parque semafórico de Macapá, que tem 126 equipamentos, precisa ser revitalizado.

O prefeito também informou que auditoria técnica sobre o funcionamento dos aparelhos semafóricos da capital será feita.

O disk denúncia para casos de falhas no sistema semafórico de Macapá é (96) 98802-1358.