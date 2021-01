Corpo de amapaense morta em Goiás é enterrado em Macapá

Carol Conceição foi morta com um tiro em Goiânia. Suspeito é o companheiro dela, Anderson Pupim, guarda civil da capital goiana.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O corpo da amapaense Caroline Conceição, de 21 anos, morta na cidade de Goiânia (GO), chegou no início da tarde desta quarta-feira (6) a Macapá e foi enterrado no Cemitério São José, na zona sul da capital.

A jovem macapaense foi assassinada com um tiro no dia 1º de janeiro. O principal suspeito é o companheiro dela, o guarda civil metropolitano e advogado, Anderson Gomes Pedro Pupim, que está internado em um hospital em Goiânia.

Mesmo ainda abalada e indignada pela morte da sobrinha, a tia de Caroline, Célia Cristina Pereira, agradeceu o apoio que a família tive das pessoas que contribuíram financeiramente para que o corpo ser transladado a Macapá. A família fez uma campanha na internet para arrecadar o valor necessário para trazer o corpo da vítima até a capital amapaense.

Segundo Célia, o filho da vítima, que quase foi morto no dia do crime, chegou na capital na madrugada da última terça-feira, junto com a avó, mãe de Caroline. Ele ainda não sabe que a mãe está morta.