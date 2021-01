O empresário e jornalista garantiu que não fará oposição sistemática, mas que cobrará as 80 mil vagas de emprego

Nota do EDITOR

O ex-candidato a prefeito de Macapá, o empresário e jornalista Josiel Alcolumbre (DEM), entrou quase um anônimo nas eleições de 2020, foi para o segundo turno e terminou a corrida com 44,33% dos votos. Em entrevista ao canal SNTV, do Portal SelesNafes.Com, Josiel diz que não fará uma oposição sistemática, mas adianta que irá cobrar as promessas de campanha do prefeito Antônio Furlan (Cidadania), entre elas a geração de 80 mil empregos em quatro anos. Assista