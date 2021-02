Além de consultar, médico dá roupas e calçados para crianças carentes

Ação ocorreu no município de Porto Grande, a 105 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Roupas, brinquedos e calçados. É isso que crianças carentes recebem das mãos de um médico em comunidades carentes que ele atende no interior do Amapá, para que possam ter um pouco de dignidade, além da saúde em dia.

O clínico geral Jacó Barriga Paes, de 39 anos, teve a história contada pelo portal SelesNafes.com em setembro do ano passado quando sua foto carregando um paciente idoso dentro de uma mata fechada viralizou nas redes sociais.

Na época, dentre centenas de mensagens positivas, minorias chegaram a comentar, que as ações seriam políticas. A eleição veio e Jacó sequer apoiou candidaturas. Sem ligar para as especulações, continuou sua jornada levando o bem para quem precisa.

Na última terça-feira (9), na comunidade Cupixi, na BR-210, em Porto Grande, a 105 quilômetros de Macapá, houve atendimento no posto de Saúde José Luiz Gomes Barreto. Houve ação solidária destinada para crianças que tinha pretensão de ocorrer no final do ano passado, mas só agora pôde ser feita.

Mais de 120 pessoas entre crianças e suas mães participaram do evento que seguiu medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19.

Orgulhoso, por contar com a equipe de saúde da família composta pela enfermeira Loys, a técnica em enfermagem Neia, a vacinadora Joelma e o motorista Diogo, para também distribuir as roupas, brinquedos e calçados, Jacó fala do verdadeiro objetivo da ação.

“Além de garantir um diagnóstico de uma saúde saudável, queremos levar esperança, respeito e dignidade para as nossas crianças para que amanhã elas venham fazer o mesmo a quem precisa”, garantiu.

O médico conta ainda com o apoio de seus vizinhos do condomínio onde mora em Macapá e com a ajuda do amigo Márcio, dono de uma importadora na capital, que ajudaram nas doações do que foi distribuído.

Duas comunidades já foram atendidas, Vila do Munguba e Cupixi. O médico pretende levar a ação para todas as áreas onde atende.