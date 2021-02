Após confinamento, fantasiada de jacaré, idosa celebra imunização em Macapá

A cada dose aplicada uma comemoração. Drive-thru foi montado na Praça do Barão, no centro da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A largada para a vacinação contra a Covid-19 destinada a idosos com 85 anos ou mais teve início neste sábado (19) e ocorre de forma simultânea em 19 locais da capital.

Inevitável, a emoção tomou conta de quem recebeu a vacina e de familiares que presenciaram o momento tão aguardado.

A cada dose aplicada uma comemoração, inclusive dos profissionais da saúde. No drive-thru montado na Praça do Barão, por exemplo, a fila rodeava quarteirões. Mas para quem passou longos meses aguardando, isso não tinha relevância.

É o caso da dona Maria Darcy, de 85 anos, moradora do bairro Novo Horizonte que usou do bom humor para receber a vacina. Ela acordou às 5h e chegou por volta de 7h para ser imunizada 2h depois. Fantasiada de jacaré, animal que virou assunto relativo à vacina após fala do presidente Bolsonaro, ela celebrou com as filhas.

“Fiquei muito feliz porque tá evitando de eu pegar essa doença né. Não tenham medo, venham se prevenir assim como eu fiz”, convidou Maria aos idosos que tem receio da vacina.

Os irmãos Manoel Fonseca e Matilde Reis falaram que para todos da melhor idade o momento é de festa e celebração pela vida após diversas perdas de entes queridos e amigos no período pandêmico.

“Essa doença tem causado muito prejuízo para muita gente. Estamos esperando há muito tempo, enquanto não chegava iamos prevenindo, tá mais de ano que não saímos de casa e agora é uma alegria e satisfação pela saúde. Vou reforçar os cuidados”, comentou Matilde.

A Pedagoga Sônia Lobato, não conteve a emoção ao ver a mãe que quase perde no fim de 2020 ser vacina, após ela ficar acamada por um mês. Rosa Mezenes completa 94 anos no próximo dia 20 de fevereiro e agora tem motivos para comemorar com os 13 filhos.

“Representa esperança. A gente sabe que ela tem essa idade e já é para descansar, mas a gente nunca quer que a mãe da gente vá embora e sim que esteja com a gente. Agradeço muito a Deus por ela estar aqui neste momento da vacina, minha emoção e dela ter essa esperança para viver mais e mais”, celebrou Sônia.

A vacinação ocorre até o fim da tarde deste sábado, mas deve seguir nos próximos dias caso o público total ainda não seja alcançado. Para receber a imunização os idosos devem fazer um pré-cadastro no site oficial da prefeitura de Macapá. São 3,2 mil doses da vacina CoronaVac.